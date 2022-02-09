Rüyada sevgiliyle öpüşmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada tanıdık biriyle öpüşmenin anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Birinin Seni Dudağından Öptüğünü Rüyada Görmek



Tanımadığın birinin seni öptüğünü rüyada görmek, rüya sahipleri eğer bekarsa, hiç beklemedikleri bir anda kendilerine aşık olan birini öğreneceklerine delalet edilmiştir. Kişilerin öğrendikleri bu aşk itirafı, uzun vadede kendilerine güzel bir evlilik hayatı getirebilecek nitelikte olacaktır. Fakat duyduklarından sonra uzunca bir süre ne tepki vermeleri gerektiğini bilemeyecek olan rüya sahipleri, hızlı karar almaktan kaçınmalılardır.