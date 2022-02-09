Rüyada sevgiliyi aldatmak ne anlama gelir? Rüyada sevgiliyi aldatmak neye işarettir? Rüyada sevgiliyi aldatmanın yorumu

Rüyada Sevgiliyi Aldatmaktan Vazgeçmek



Sevgilini aldatmaktan son anda vazgeçtiğini rüyada görmek, rüya sahiplerinin kendi içlerinde yaşadıkları sorunlardan sevgililerini sorumlu tutacaklarına ve bu sorumluluk dolayısıyla da onlardan ayrılmaya çalışacak olmalarına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, sağlıklı düşünerek karar alamayacakları bir dönemde oldukları için bu davranışı sergilememeleri gerektiği öğüdü verilmiş, aklına takılan her şeyi sevgilileri ile oturup konuşmaya çalışmalılardır.