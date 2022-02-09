Rüyada sevgilinin aldattığını görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada sevgilinin aldattığını yakalamanın anlamı nedir?

Rüyada Sevgilinin Aldattığını Görmek Psikoloji



Rüyada aldatılmak, psikolojik olarak rüya sahiplerinin bugüne dek en az bir kez aldatılmışlarsa, mevcut ilişkilerinde de yine aldatılmaktan korktuklarına yorumlanmıştır. Rüyayı görmüş kimseler, aldatılma korkusu ile yaşadıkları bazı durumlara karşı fazla detaycı olabilirler. Bu durum, rüya sahiplerinin sürekli eskileri hatırlamasına ve ilişkilerini biraz yormalarına da neden olabilir. Kişiler, şüphe etseler bile bunu erkek ya da kız arkadaşlarına yansıtmamalılardır.