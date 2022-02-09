Rüyada sevdiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada sevdiğini görmek neye işarettir? Rüyada sevdiğine sarılmanın anlamı, yorumu
Rüyada sevdiğin birine bakmak yakın zamanda görülen kişiden hoş bir haber alacağınıza işarettir. Rüyanızda bu kişi ile tartıştığınızı görmeniz, ikili ilişkilerde bir güçlenme yaşanacağına dalalettir. Rüyada sevdiğini görmek ya da sevildiğini görmek hem kadın hem de erkekler için evlilik şeklinde yorum almaktadır. İmamı Gazali (r.a) yorumunda; rüyada sevdiğini görmenin tabiri değişiklik ve yeniliklerdir şeklinde konuşmuştur. Sevdiğini görmek ile ilgili İmamı Nablusi (r.a) diyor ki; rüyasında tanıdığı ya da tanımadığı bir kimseye âşık olan kişi hayatında yeni ve radikal kararlar alacaktır. Bu kişinin hayatında yeni durumlara yelken açılacak, yeni bir dostluğa ya da arkadaşlığa başlanacaktır.
Rüyada Sevdiğinle Konuşamadığını Görmek
Rüyada sevdiğin insanlar konuşamamak rüya sahibinin herhangi bir konuda umudunu kaybetmek üzere olduğunun habercisidir. Özellikle birtakım haberler bekleyen ya da birine açılmayı düşünen kimse bu rüyayı görüyor ise beklenti ya da arzularının yok olacağına, karşı tarafa duyduğu tutumunun zıt yönde değişeceğine işaret etmektedir.
Rüyada Sevdiğinle Konuştuğunu Görmek
Rüyada sevdiğin insan ile konuşmak rüyayı gören kadının ya da erkeğin iş yerinde umduğu pozisyonlara gelemeyeceği şeklinde yorum almaktadır. İbn-i Sirin (r.a) tabirine göre; rüya sahibi sevdiği ile konuştuğunu görüyor ise başarısız bir dönem geçirecek ancak bu dönem kısa süreli olacaktır. Rüya tabirlerinde bu rüyayı gören kimsenin ruh sağlığı ile ilgili sorunlar yaşıyor ise bu sorunların bir süre daha musallat olacağına, işaret edilmektedir.
Rüyada Sevdiğine Sarılmak
Düşte sevdiğin kişiye sarılmak sözel kavgalara ya da atışmalara yorulmaktadır. Cabir ül Magribi (r.a) yorumuna göre; sevdiği kişiye sarılan kimsenin hayatı kısa süreliğine alt üst olacak ve kişi bu sorunların üstesinden tek başına kalkabilecektir. Konu hakkında Câferi Sâdık (r.a) demiştir ki; rüyayı gören kişi evli ise evliliğinde yolunda gitmeyen birtakım olaylar baş gösterebilmektedir.
Rüyada sevdiğini ağlarken görmek rüyayı gören kadın ya da erkeğin zorlu günler yaşayacağının habercisidir. Ayrıca bu rüya şu şekillerde de yorumlanmaktadır: