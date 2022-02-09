Rüyada sevdiğini görmek ne anlama gelir? Rüyada sevdiğini görmek neye işarettir? Rüyada sevdiğine sarılmanın anlamı, yorumu

Rüyada Sevdiğinin Ağlaması



Rüyada sevdiğini ağlarken görmek rüyayı gören kadın ya da erkeğin zorlu günler yaşayacağının habercisidir. Ayrıca bu rüya şu şekillerde de yorumlanmaktadır:

• Rüyada sevdiğini görmek ve onun ağlaması iki kişinin de zor zamanlardan geçeceğine ancak bu durumun kısa sürede atlatılacağına yorumlanmaktadır.