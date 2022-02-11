Rüyada şelale görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada dağdan şelale aktığını görmenin anlamı ve yorumu

Rüyada Şelale Ve Yeşillik Görmek

Yeşillikler içinde şelale olduğunu rüyada görmek, rüya tabircilerine göre rüya sahiplerinin çok çalışkan bir kimse olmalarına yorumlanmıştır. Kişiler bu çalışkanlıkları sayesinde sorumluluklarını aldıkları her şeyi kolay bir şekilde halledecekler, hallettikten sonra da çevrelerindeki herkesi şaşırtacaklardır. İnsanlara kendilerini çok göstermeyen ve bu özellikleri anlatmayan rüya sahipleri, kısa sürede çok övgü toplayacaklardır.