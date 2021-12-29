Rüyada sarı civciv sürüsü görmek neye işarettir? Rüyada civciv görmek ne anlama gelir? Rüyada evin içinde civciv görmek hayırlı mı?

RÜYADA CİVCİV GÖRMEK DİYANET

Diyanet'e göre rüyada görülmüş olan civcivler, rüya sahiplerinin hayatlarında yaşanacak olan bazı yeni başlangıçların habercisi olarak yorumlanmıştır. Rüya sahipleri bu başlangıçlara niyetlenmelerinden sonra sorunsuz işlerini halledebildiklerini görecek ve bu işleri yapmak için daha hevesli olacaklardır. Özellikle yakın zamanda bazı hayır işlerine girecek olan rüya sahiplerinin bu rüyayı görmesi, başlayacakları işlerle birçok insanın hayatına da dokunacak oluşuna yorumlanmıştır.