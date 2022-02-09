Rüyada salıncakta sallanmak ne anlama gelir? Rüyada salıncakta sallanmak neye işarettir? Rüyada sallanmanın anlamı nedir?

Rüyada Yüksek Bir Yerde Salıncakta Sallanmak



Yüksek bir yere kurulmuş salıncakta sallandığını rüyada görmek, rüya tabircileri ve din alimleri tarafından rüya sahiplerinin hayatlarını çok uç noktalarda yaşamakta olmalarına yorumlanmıştır. Kişiler mutluluklarında yere göğe sığdıramayarak, üzüntülerini de herkesten uzaklaşarak ve hayatlarının durmasına neden olacak şekilde yaşıyor olabilirler. Bu durum dolayısıyla da sürekli olarak yorulan rüya sahipleri, bir yerden sonra pes ederek bu yaşantılarını değiştirmek isteyeceklerdir.