Rüyada sağlam dişin çekilmesi, yirmilik diş çekmek neye işarettir? Rüyada diş çektirmek ne anlama gelir?
Diyanet'e göre rüyada birinin dişini çekmek, borç veya kötü alışkanlıklar nedeniyle hayatının dengesi bozulmuş bazı kimselerin rüya sahipleri tarafından fark edilecek olmasına delalet edilmiştir. Kişiler fark ettikleri bu durum karşısında ihtiyaç sahiplerine yardım edeceklerdir. Ayrıca bu kişilerin hayatlarını kurtarabilmek için de ellerinden gelen her desteği sağlayacaklardır. Bu durum, rüya sahiplerinin yardımda bulunduğu insanlar tarafından ömürleri boyunca hatırlanmaya devam edilecektir. Rüya sahipleri de bundan gurur duyacaktır.
Rüyada dişini çektirdiğini görmek, rüya sahiplerinin genel anlamıyla hayatlarındaki sıkıntılardan, sorunlardan, hastalıklardan ve kendilerini rahatsız hissettikleri her şeyden birer birer kurtulacak oluşuna delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, dişlerini çektirirlerken çok canları yandığını görmüşler veya hissetmişlerse, sorunları giderken arkalarında bazı sıkıntılar bırakacak, bu sıkıntıların da uzunca bir süre telafisi veya kurtuluşu mümkün olmayacaktır.
RÜYADA SAĞLAM DİŞİN ÇEKİLMESİ
Sağlam dişini çektirdiğini rüyada görmek, rüya sahiplerinin bir olay nedeniyle kendilerine boş yere kuruntu yapacak olmalarına delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, evlenmek üzere bir hazırlık yapma çalışmasında iseler, yakın zamanda nişanlıları ile aralarında küçük bir tartışma yaşanabilir. Ancak rüya sahipleri yaşanan bu tartışmayı çok farklı boyutlara getirecek ve bu nedenden dolayı da kendi kendilerine huzursuzluk çıkaracaklardır.
RÜYADA AZI DİŞİ ÇEKTİRMEK
Rüyada büyük arka dişlerini çektirdiğini görmek, kişilerin çok güvendikleri bir kimseden ihanet görecek olmasına delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, kısa süre önce birine borç vermişlerse ve rüyada azı dişini çektirdiğini borcu geri alma tarihine çok yakın olarak görüyorlarsa, verdikleri parayı geri alabilmek için çok uğraşacaklardır.
RÜYADA DİŞ ÇEKTİRMEYE GİTMEK
Rüyada dişçiye diş çektirmeye gittiğini görmek, birçok rüya tabircisi ve din alimine göre kişilerin bencil bir kimse oluşlarına delalet sayılmıştır. Rüya sahipleri eğer, yakın zamanda kalabalık bir yere girmişlerse ve bu durumda laf dalaşına girmişlerse, kısa sürede bu edilmiş tartışma birçok insan tarafından öğrenilecektir. Tartışma haberinin hızla yayılmasından sonra rüya sahipleri ne kadar bencil olduklarını anlayacak ve bu huylarından vazgeçmeye çalışacaklardır.
RÜYADA YİRMİLİK DİŞİNİ ÇEKTİRMEK
Yirmilik dişini çektirdiğini rüyada görmek, rüya sahiplerinin kurmuş oldukları biz düzeni kendi elleriyle bozmak zorunda kalmalarına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, bozdukları düzenden sonra çok üzülmeye başlayacaklar ve farklı bir yerde aynı düzeni kurma girişimlerinde bulunacaklardır. Ancak bulundukları hiçbir girişim sonuç vermeyecek, rüya sahiplerinin yalnızca yıpranmalarına neden olacaktır.