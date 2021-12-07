Rüyada sağlam dişin çekilmesi, yirmilik diş çekmek neye işarettir? Rüyada diş çektirmek ne anlama gelir?

RÜYADA SAĞLAM DİŞİN ÇEKİLMESİ

Sağlam dişini çektirdiğini rüyada görmek, rüya sahiplerinin bir olay nedeniyle kendilerine boş yere kuruntu yapacak olmalarına delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, evlenmek üzere bir hazırlık yapma çalışmasında iseler, yakın zamanda nişanlıları ile aralarında küçük bir tartışma yaşanabilir. Ancak rüya sahipleri yaşanan bu tartışmayı çok farklı boyutlara getirecek ve bu nedenden dolayı da kendi kendilerine huzursuzluk çıkaracaklardır.