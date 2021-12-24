Rüyada saçta bit görmek neye işarettir? Rüyada bit görmek ne anlama gelir? Rüyada bit ayıklamak hayırlı mıdır?
Bitlerin rüyada görülmesi, bazı din alimlerine göre rüya sahiplerinin hastalıkları ne olursa olsun, hastalıklarının şiddetleri ne derece olursa olsun iyileşecek olmalarının habercisi olarak yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, kısa bir süre sonra sağlıklarına kavuşabileceklerdir. Bazı rüya tabircilerine göre ise rüyada görülmüş bit, kişilerin rahatsızlık duyacakları durumlar içinde yaşamak zorunda oluşlarına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri bu sürece çok zor katlanacaklardır.
RÜYADA SAÇTA BİT GÖRMEK
Birinin saçındaki bitlerin rüyada görülmesi, birçok rüya tabircisi tarafından hayırsız olarak yorumlanmıştır. Rüya tabircilerinin büyük bir kısmı, kişilerin bu rüyayı görmelerinden sonra iş yaşamlarındaki huzurun ve çalışma arzularının biteceğini söylemişlerdir. Bu durum, rüya sahiplerinin sinirlerini çok fazla yıpratacaktır. Bazı tabircilere göre ise bu rüya, kişilerin iş hayatlarından dolayı çektikleri sıkıntıların ailelerini de etkileyecek olmalarına delalet edilmiştir. Aile içinde huzurun da bozulması, rüya sahiplerinin tutunacakları başka dal bırakmayacaktır.
RÜYADA BİT GÖRMEK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada görülmüş bitler, kişilerin maddi gelirlerinin ve makamlarının bir anda yükselmesine delalet edilmiştir. Bu yükselme, rüya sahiplerinin çevresinde birçok insanın dolanmasını da sağlayacaktır. Kişilerin artan arkadaşları, kendilerinin sahip oldukları makam ve para için yanlarında olacaktır. Bu nedenle de kişilerin bu insanlara güvenmemeleri ve itimat etmemeleri öğütlenmiştir.
RÜYADA BİT ÖLDÜRDÜĞÜNÜ GÖRMEK
Bit öldürdüğünü rüyada görmek, bazı rüya tabircilerine göre kişilerin çevresinde kendini kullanmaya çalışan kişileri fark ederek onlardan uzaklaşacak olmalarına delalet edilmiştir. Kişilerin rüyalarında bit öldürmeleri, aynı zamanda bugüne kadar görmeyip fark etmedikleri birçok olayın rüya sahipleri önüne serilecek olmasına da yorumlanmıştır. Bu serilme, kişilerin olaylara farklı açılardan bakmalarını ve olanları daha rahat idrak edebilmelerini sağlayacaktır.
RÜYADA KENDİ SAÇINDA BİT GÖRMEK DİYANET
Kendi saçında bit olduğunu rüyada görmek, Diyanet tarafından rüya sahiplerinin hayatlarından olan birinden zarar görmekte oluşlarına ancak bu kişiyi çok sevdikleri için gördükleri zararı fark etmemelerine yorumlanmıştır. Bu kişi, rüya sahiplerinin ailelerinden biri ya da sevgilileri olabilir. Kim olursa olsun, rüya sahiplerinin gösterdiği fazla toleransı halk etmiyor ve onların iyi niyetinden her konuda faydalanıyordur. Rüya sahipleri bu durumu çok acı bir şekilde anlamadan o kişi ile arasına mesafe koymalıdır.
RÜYADA SİRKE BİTİ GÖRMEK
Rüyada bit yumurtası görmek, bazı tabircilere göre rüya sahiplerinin hayatlarına çok fesat bir insanı alacaklarına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, yeni gittikleri bir yerde bu kimse ile tanışabilir ve ikiyüzlülüğü nedeniyle kişilerin kötü olduklarını anlamayabilirler. Hayatlarına aldıkları ve birçok anlarını paylaştıkları bu kimseler, gerçek yüzlerini rüya sahipleri bir şeyler kaybetmeye başladıkça anlayacaklar ve derhal hayatlarından çıkaracaklardır. Ancak kalplerinin bir tarafı, rüya sahiplerinin o kişiden kopmaması gerektiğini de söyleyecektir.
RÜYADA BİT AYIKLAMAK
Saçtan bit ayıkladığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin bulunacakları bir girişim sayesinde maddi sıkıntılarının sona ereceğine delalet edilmiştir. Bu girişimin yapılmasından sonra herkes rüya sahiplerinin bunu nasıl başardığını sorgulamaya başlayacaklardır. Eğer kişiler, kendileri haklarında söylenen kötü şeylere sürekli olarak cevap verirlerse düşmanlarının istediklerini onlara vereceklerdir ve bu durum, geldikleri seviyede geriye gitmelerine başlamalarına neden olacaktır.
RÜYADA BEYAZ BİT GÖRMEK
Rüyada beyaz renkli bit görmek, bazı tabirciler tarafından rüya sahiplerinin kendilerine karşı büyük bir mahcubiyet duyan kişiler ile konuşmalarına yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, gördükleri beyaz bitin saçlarında olduğunu ve onları saçlarından ayırmaya çalıştıklarını rüyalarında görmüşlerse, yakın zamanda kendilerine mahcup olmuş kimseler, hatalarını telafi etmeye çalışacaklardır.