Rüyada saçta bit görmek neye işarettir? Rüyada bit görmek ne anlama gelir? Rüyada bit ayıklamak hayırlı mıdır?

RÜYADA KENDİ SAÇINDA BİT GÖRMEK DİYANET

Kendi saçında bit olduğunu rüyada görmek, Diyanet tarafından rüya sahiplerinin hayatlarından olan birinden zarar görmekte oluşlarına ancak bu kişiyi çok sevdikleri için gördükleri zararı fark etmemelerine yorumlanmıştır. Bu kişi, rüya sahiplerinin ailelerinden biri ya da sevgilileri olabilir. Kim olursa olsun, rüya sahiplerinin gösterdiği fazla toleransı halk etmiyor ve onların iyi niyetinden her konuda faydalanıyordur. Rüya sahipleri bu durumu çok acı bir şekilde anlamadan o kişi ile arasına mesafe koymalıdır.