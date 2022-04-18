Rüyada saçlarının beyazladığını görmek ne anlama gelir? Rüyada aynada saçının beyazladığını görmek neye işarettir?

Rüyada Kadının Saçının Beyazlaması

Bir kadının saçlarının beyazladığını rüyada görmek, rüya sahipleri adına iki farklı şekilde yorumlanmıştır:

• Bazı din alimlerine göre bu rüyanın görülmesi, rüya sahiplerinin kendi hedefleri için karşılarında olan kişileri bazı sıkıntıya sokacaklarına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, kendileri için büyük sıkıntılar yaratmayacağını düşündükleri için bu işlere kalkışabilirler. Ancak karşı taraflarındaki insanları da düşünmeleri, kendilerine manevi anlamda bazı katkılar sağlayabilir.

• Rüya tabircilerine göre ise rüyada bir kadının saçlarının beyazladığını rüyada görmek, rüyayı görmüş olan kişiler için dertlerinin tümünü uygun bir zamanda bir kadına dökeceklerine yorumlanmıştır. Dertlerinin ağırlığı, karşılarında olan kadının sabrını zorlayacaktır.



