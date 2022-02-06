Rüyada saç dökülmesi ne anlama gelir? Rüyada saçların kopması neye işarettir? Rüyada saçların azaldığını görmek hayırlı mıdır?

RÜYADA SAÇ DÖKÜLMESİNİN PSİKOLOJİK YORUMU

Saç dökülmesini rüyada görmek, prikolojik olarak rüya sahiplerinin hayatlarında yer edinmiş bazı insanları ve olayların düzenini kaybetmelerinden korktuklarına delalet edilmiştir. Bu korku sebebiyle rüya sahipleri bazı olayların yaşanmasından sonra paronayakça davranıyor ve bu durum git gide daha da kötü bir hal alıyordur. Kişiler eğer kendilerinin farkında iseler bu durumu düzeltebilmek için bazı konularda çabalamalılardır. Psikolojik destek almak amacıya bazı görüşmeler yapmaları tavsiye edilmiştir.