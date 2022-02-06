Rüyada saç dökülmesi ne anlama gelir? Rüyada saçların kopması neye işarettir? Rüyada saçların azaldığını görmek hayırlı mıdır?
Rüyada saçlarının döküldüğünü görmek, hem din alimleri hem de rüya tabircileri tarafından rüya sahiplerinin para kaybedecek oluşlarına delalet edilmiştir. Kişiler, rüyalarında kendilerinin ya da başkalarının saç dökülmesini görmelerinin ardından gereksiz harcamalar yapmaya başlayacaklardır ve bu harcamalar nedeniyle de uzun vadede malları satılacak, sırtlarını dayayabilecekleri ve zor bir zamanda kullanabilecekleri bir paralarının kalmadığını göreceklerdir.
RÜYADA SAÇININ BİR KISMININ DÖKÜLDÜĞÜNÜ GÖRMEK
Başındaki saçların bir kısmının döküldüğünü rüyada görmek, rüya sahiplerinin ailelerinden biri dolayısıyla çok büyük maddi kayıplara gireceklerine ve maddi olarak yaşadıkları tüm kayıplardan sonra zamanla itibarlarını da kaybedeceklerine delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, kaybettikleri paraların ve malların zamanla yerine gelebileceğini göreceklerdir ancak kaybolan itibarları ve prestijleri bir daha geri gelmeyecektir.
RÜYADA KENDİ SAÇININ DÖKÜLDÜĞÜNÜ GÖRMEK
Rüyada saçlarının döküldüğünü dışarıdan görmek, rüyayı görmüş kimselerin kendilerini çok büyük bir zorluğa sokacak oluşlarına yorumlanmıştır. Ancak bu zorluğun rüya sahiplerine olan etkileri bir süre fark edilmeyecektir. Kişiler, ancak kendilerine bazı zorluklar çıkarmaya başlamalarından sonra bu etkileri fark edeceklerdir.
RÜYADA ELİNE SAÇ GELMESİ
Rüyada ellerine saç geldiğini görmek, rüya sahiplerinin yaşamakta oldukları bazı olayların kendilerine büyük sıkıntılar çıkaracak oluşuna delalet edilmiştir. Eğer rüyayı görmüş kimseler, saç dökülmelerini elleriyle topladıklarını rüyalarında görmüşlerse, kendi kendilerine çıkardıkları tüm sıkıntılar biri tarafından engellenmeye çalışacaktır. Ancak kişilerin ters tavırları, kendileri için hayırlı olacak birçok olayın gerçekleşmesini engelleyecektir.
RÜYADA SAÇ DÖKÜLMESİNİN PSİKOLOJİK YORUMU
Saç dökülmesini rüyada görmek, prikolojik olarak rüya sahiplerinin hayatlarında yer edinmiş bazı insanları ve olayların düzenini kaybetmelerinden korktuklarına delalet edilmiştir. Bu korku sebebiyle rüya sahipleri bazı olayların yaşanmasından sonra paronayakça davranıyor ve bu durum git gide daha da kötü bir hal alıyordur. Kişiler eğer kendilerinin farkında iseler bu durumu düzeltebilmek için bazı konularda çabalamalılardır. Psikolojik destek almak amacıya bazı görüşmeler yapmaları tavsiye edilmiştir.
RÜYADA SAÇ DÖKÜLMESİ DİYANET
Diyanet'e göre rüyada saçlarının döküldüğünü görmek, rüyayı görmüş kimselerin yakın bir zamanda yolculuğa çıkacak oluşlarına delalet edilmiştir. Kişiler, çıkacakları bu yolculukta kendilerini gereğinden fazla yoracak olan durumlarla karşılaşacaklardır ve yorgunlukları, uzun zaman boyunca üzerlerinde kalacaktır. Özellikle işleri ile ilgili bir yola çıkacak olan rüya sahipleri, bu yoldan dönerlerken kendilerini pişman hissedebilirler.