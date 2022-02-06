Rüyada rakı içmek ne anlama gelir? Rüyada arkadaşlarla rakı içmek neye işarettir? Rüyada içki içmek nasıl yorumlanır?

RÜYADA RAKI İÇMEK AMA SARHOŞ OLMAMAK

Rüyada rakı içip sarhoş olmamak, rüya tabircileri ve din alimlerine göre rüya sahiplerinin bünyelerinin ve bağışıklık sistemlerinin çok güçlü olmasına delalet edilmiştir. Bu nedenlerden dolayı da kişiler kolay kolay hasta olmayan, aldıklara darbelerden veya yaşadıkları yaralanmalardan çok etkilenmeyen kişilerdir. Eğer rüya sahipleri, yakın zamanda uzun süredir uğraşmakta oldukları bir sporla ilgili bir etkinliğe katılacaklarsa, burada sakatlık yaşamamaya dikkat etmelilerdir.