Rüyada polisten birini saklamak neye işarettir? Rüyada polisten kaçmak ne anlama gelir? Rüyada polis kovalamak nasıl yorumlanır?
Rüyada polisten kaçarak uzaklaştığını görmek, rüya sahiplerinin kendilerine çok cazip gelecek bir iş öneriyi almalarına yorumlanmıştır. Eğer kişiler, bu iş teklifini kendi içlerinde düzgünce tartıp değerlendirmeden kabul ya da ret ederlerse, gelişen günlerde farkında olmadan kabul ettikleri birtakım şeylerle karşılaşabilirler. Rüyasında polisten kaçan kimseler, uzun vadede zarar görme olasılığı olan işlerden uzak durmalılardır.
RÜYADA POLİSTEN BİRİNİ SAKLAMAK
Birini polisten gizlediğini rüyada görmek, birçok rüya tabircisine göre rüya sahiplerinin legal olmayan bazı işlere başlamak üzere olmasına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri, bu işlerin büyük bir bataktan ibaret olduğunu unutmamalı, kötü işlere girmeden önce her şeylerini kaybetmeyi göze almalılardır.
RÜYADA POLİSTEN ARABAYLA KAÇMAK
Rüyada peşine düşmüş polisten arabayla uzaklaştığını görmek, rüyayı görmüş kimselerin bir yüzleşme yaşayacak olmalarına yorumlanmıştır. Bu yüzleşme, rüya sahiplerinin kendileriyle veya başkalarıyla yaşanabilir. Ancak hangisi yaşanırsa yaşansın kişiler bu yüzleşmeden sonra değiştiklerini hissedeceklerdir.
RÜYADA POLİSTEN EVRAK ALMAK
Polisten bazı evraklar aldığını rüyada görmek, birçok din alimi tarafından kişilerin devlet dairesi ile resmi işlerinin olmasına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri eğer erkekse ve rüyalarında polisten bir evrak aldıklarını görüyorlarsa yakın zamanda askerlik şubesi ile bazı münasebetleri olabilir. Bu durum, başta aileleri olmak üzere kişilerin tüm sevdiklerini çok derinden üzecektir.
RÜYADA POLİSE YAKALANDIĞINI GÖRMEK
Rüyada polisten kaçarken yakalandığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin ailelerini çok üzecekleri bir olaya karışacaklardır. Rüya sahiplerinin bu olayla hiçbir ilgili olmamasına rağmen isimleri suçluların arasında geçecek ve bu durum, ailelerinin itibarını beş paralık bile bırakmayacaklardır. Kişiler, kendilerinden önce ailelerini düşünmeli ve yaptıklarına dikkat etmelilerdir.
RÜYADA POLİS ARAMAK
Rüyada polise ihtiyacın olduğunu ve polis aradığını görmek, rüya sahiplerinin kendilerini çok tehlikeli bir durumda bırakacak olmalarına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri gerçekten de ölümle burun buruna geldiklerini hissedebilir ve bundan dolayı çok büyük korkular yaşayabilirler. Birçok rüya tabircisi, bu rüyanın kişilere çok büyük bir ders de vereceğini ve bu dersten sonra da uzunca bir süre kendi kabuklarında hayatlarını süreklerini söylemiştir.