Rüyada polisten birini saklamak neye işarettir? Rüyada polisten kaçmak ne anlama gelir? Rüyada polis kovalamak nasıl yorumlanır?

RÜYADA POLİS ARAMAK

Rüyada polise ihtiyacın olduğunu ve polis aradığını görmek, rüya sahiplerinin kendilerini çok tehlikeli bir durumda bırakacak olmalarına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri gerçekten de ölümle burun buruna geldiklerini hissedebilir ve bundan dolayı çok büyük korkular yaşayabilirler. Birçok rüya tabircisi, bu rüyanın kişilere çok büyük bir ders de vereceğini ve bu dersten sonra da uzunca bir süre kendi kabuklarında hayatlarını süreklerini söylemiştir.