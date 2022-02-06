Rüyada polis görmek ne anlama gelir? Rüyada polis baskını görmek neye işarettir? Rüyada polis ile konuşmak nasıl yorumlanır?
Rüyada polislerin görülmesi, rüya sahiplerinin bulundukları makamların daha üstüne erişebilmeleri için çabalayacak olmalarına delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, rüyalarında gördükleri polisin kendilerini durdurduklarını ya da kendilerine bazı konularda sorgu yaptıklarını görüyorlarsa, erişecekleri makamlara ulaşmaları için birçok basamaktan geçeceklerdir.
RÜYADA POLİS GÖRMEK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada görülmüş polisler, rüya sahiplerinin sevdikleri insanlar tarafından korunduğuna delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, yakın zamanda büyük bir risk altına gireceklerse, alacakları bu riskin zararları çevrelerindeki kişiler tarafından öngörülecek ve rüya sahipleri daha fazla korunmaya çalışacaklardır. Rüya sahiplerinin bu korunma durumu, kendileri farkında olmadan ömürleri boyunca devam edebilir.
RÜYADA POLİS İLE KONUŞMAK
Bir polisle sohbet ettiğini rüyada görmek, rüyayı görmüş kişilerin birçok insanda sorumlu olacakları bir hayatlarının olmasına delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, bir yer için muhtar adayı olmuşlarsa ya da devletin kaymakamlık ve valilik gibi bir görevini üstleneceklerse bu rüya kendileri haklarında olumlu olacak gelişmelere delalet edilmiş, aldıkları görevi çok başarılı bir biçimde yürütebileceklerine de işaret sayılmıştır.
RÜYADA ÜNİFORMALI POLİS GÖRMEK
Resmi kıyafet giymiş polisin rüyada görülmesi, bazı alimlere göre rüya sahiplerinin çok uzun bir süredir kazanmak istedikleri başarıyı yakın zamanda ellerinde tutacak olmalarına delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, gördükleri üniformalı polisin kendilerine bir şey sorduğunu da rüyalarında görmüşlerse kazanacakları başarıya kendilerine sorulmuş bir şeye doğru cevap vererek elde edebilirler. Bu durum, kendileri için bir mülakatı ya da sözlü sınavı da işaret ediyor olabilir.
RÜYADA POLİS BASKINI GÖRMEK
Rüyada polisin baskın yaptığını görmek, rüyayı görmüş kimseler için yaşayacakları bazı sıkılganlıklara delalet edilmiştir. Bu durum, rüya sahiplerinin uzun süredir ilişki yaşadıkları bir kimseden sıkılmaları ya da uzun bir süredir çalıştıkları yerden artık kendilerine yeni bir şeyler katamamaya başlamalarına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, sıkıldıklarını hissettikleri her durumla bağlarını koparacak ve bu durumların hiçbirinden rahatsızlık duymayacaklardır.
RÜYADA POLİS ARABASI GÖRMEK
Yanından geçen polis arabasını rüyada görmek, bazı rüya alimlerine göre rüya sahiplerinin yapmadıkları işlerden şüphe duyacak olmalarına delalet edilmiştir. Kişilerin başlarına gelecek olan bu durum, eğer uzun vadede devam ederse kişiler akıl sağlıklarının hasar gördüğünü fark edecekler ve bu durum için birilerinden yardım almak isteyeceklerdir. Alacakları desteğin bir uzman tarafından alınması gerektiği söylenmiş, aksi takdirde rüya sahiplerine herhangi bir faydasının olmayacağı yorumunda bulunulmuştur.