Rüyada polis görmek ne anlama gelir? Rüyada polis baskını görmek neye işarettir? Rüyada polis ile konuşmak nasıl yorumlanır?

RÜYADA ÜNİFORMALI POLİS GÖRMEK

Resmi kıyafet giymiş polisin rüyada görülmesi, bazı alimlere göre rüya sahiplerinin çok uzun bir süredir kazanmak istedikleri başarıyı yakın zamanda ellerinde tutacak olmalarına delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, gördükleri üniformalı polisin kendilerine bir şey sorduğunu da rüyalarında görmüşlerse kazanacakları başarıya kendilerine sorulmuş bir şeye doğru cevap vererek elde edebilirler. Bu durum, kendileri için bir mülakatı ya da sözlü sınavı da işaret ediyor olabilir.