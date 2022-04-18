Rüyada piton yılanı görmek ne anlama gelir? Rüyada piton yılanı görmek neye işarettir? Rüyada piton yılanı görmenin anlamı, yorumu...

Rüyada cansız piton görmek rüya sahibinin bilinçaltındaki olumsuz düşüncelerine işaret eder. Birçok alim tarafından olumsuz olarak yorumlansa da bazı rüya yorumcularına göre olumlu anlamlar da taşır. Uzun süredir düşmanlarla mücadele edenlerin bu düşmanlardan kurtulacağı anlamına gelir.