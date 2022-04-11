Rüyada pişmiş balığı yediğini görmenin anlamı ve yorumu! Rüyada pişmiş balık görmek ne anlama gelir, neye işarettir?

Rüyada Küçük Balık Görmek

Minik balıkların rüyada görülmesi, iki farklı şekilde delalet edilmiştir:

• Bazı rüya tabircileri, rüyasında bir yere konmuş ufak balıkların görülmesini rüya sahiplerinin yakında ellerine geçecek olan az bir paranın habercisi olarak yorumlamışlardır. Kişiler bu az miktarda parayı hızlı bir şekilde harcamamalı, ihtiyaçlarını karşılamak için saklamalılardır.

• Birçok din alimi için ise bu rüya keder ve üzüntü anlamında yorumlanmıştır. Özellikle de küçük pişmiş balığın rüyada görülmesi, rüya sahiplerinin yaşayacakları bir üzüntüyü akıllarından atamayacaklarına yorumlanmıştır.