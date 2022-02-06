Rüyada pis tuvalet görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada tuvalet temizlemenin anlamı ve yorumu

Rüyada Tuvalet Temizlemek

Bir tuvaleti temizlediğini rüyada görmek, rüyanın görülme durumuna göre iki şekilde tabir edilmiştir:

• Eğer rüya sahipleri, temiz bir tuvaleti temizlemeye çalışıyorlarsa kazanamayacakları bir iş ya da eş için boş yere çaba gösterdikleri yorumu yapılmıştır. Kişilerin göstermiş oldukları bu çabalar, kimse tarafından fark edilmeyecek ya da fark edilse bile umursanmayacaktır.

• Rüyayı görmüş kimseler, pis tuvaleti temizlediklerini rüyalarında görmüşlerse, büyük kar elde etmek amacıyla girdikleri bir işten para kaybederek çıkacaklardır. Kişilerin kaybettikleri bu paralar, uzun vadede canlarının çok sıkılmasına neden olabilir ve rüya sahipleri büyük pişmanlıklar duyacaklardır.