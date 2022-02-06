Rüyada pilav yemek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada etli pilav yemenin anlamı ve yorumu

Rüyada Etli Pilav Yemek Diyanet

Diyanet'in etli pilav yediğini rüyada görmek için yaptığı yorumu, rüyayı görmüş kimselerin çevreleri tarafından çok güzel yerlere getirilecek oluşlarına yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, kalabalık bir aileye sahiplerse ve yapmak istedikleri her işte ailelerinden ya da akrabalarından fayda gördüğünü bilen kişiler, yeni giriştikleri bir işte çekincelerle de olsa bu yardımları isteyeceklerdir.