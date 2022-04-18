Rüyada pazar görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada kalabalık pazar yeri görmenin anlamı, yorumu

Rüyada Pazar Malzemeleri Görmek

Pazarda satılan malzemelerin rüyada görülmesi din âlimleri tarafından iki farklı şekilde yorumlanmıştır:

• Bazı rüya tabircileri, rüya sahiplerinin beklediklerinden çok daha güzel bir olayla karşılaşacağını ve bu olay sayesinde yeni iş girişimlerinde bulunacaklar yorumunda bulunmuşlardır.

• Ancak bazı rüya âlimleri bu rüyayı görmüş olan kişilerin borçlarına hemen kapatma amaçları doğrultusunda bazı şeyler kaybedecekleri yorumunda bulunmuş ve borçlarına gelirlerini uygun şekilde yapmaları öğüdünü vermişlerdir.