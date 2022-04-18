Rüyada patronunu görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada patronunun kızdığını görmenin anlamı ve yorum nedir?

Rüyada Patronla Eşini Görmek

Rüyada patronun ve eşin görülmesi gelecek olan maddi ve manevi destek anlamına gelir. Kişilerin çevresindekilerinden destek alacağı ve böylece yapmak istedikleri projeleri çok daha kolay bir şekilde hayat geçireceği anlamına gelir. Rüyada patron eşi görülmesi yeni ortaklıklara adım atılacağı anlamına da gelir. İş arkadaşlıkların kurulacağı ve iş yaşamında farlı düşüncelerin bir arada olacağını gösterir.