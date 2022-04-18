Rüyada patates kızartması görmek ne anlama gelir? Rüyada patates kızartması almak hayırlı mıdır? Rüyada kızartma görmek...

Rüyada Başkasının Patates Kızarttığını Görmek

Birini patates kızartırken rüyada görmek, din alimler ve rüya tabircilerince farklı şekillerde yorumlanmıştır:

Birçok din alimi, bu rüyayı görmüş olan kişilerin kendi sorumluluklarında olan birçok işi başka insanlara yönlendirecek olmalarına ve bir süre sonrasında da insanların bu durumu fark etmelerine delalet etmişlerdir. Rüya sahipleri eğer, bu durumu şu an yaşadıklarını biliyorlarsa bir an önce bu durumdan kurtulmalılardır.