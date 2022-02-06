Rüyada patates görmek ne anlama gelir? Rüyada patates görmek neye işarettir? Rüyada patates haşlamasının anlamı, yorumu
Rüyada patates bitkisinin görülmesi, rüya alimlerine göre rüya sahiplerinin geleceklerindeki yılları çok bereketli geçireceklerine yorumlanmıştır. Rüyayı görmüş kimseler, eğer çuvallarla patateslerin olduğunu rüyalarında görmüşlerse, atacakları adımlar hanelerinin bereketlenmesine ve ellerine ulaşacak olan paraların çok bol olacağı yorumları yapılmıştır. Özellikle tarımla uğraşan ve çiftçilik yapan kimselerin bu rüyayı görmeleri, kendileri ve aileleri için çok hayırlıdır.
Rüyada Patates Görmek Diyanet
Diyanet'e göre rüyada patatesin görülmüş olması, rüya sahiplerinin edinecekleri malların habercisi olarak yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, rüyalarında kendilerinin olan patatesleri birine verdikleri ya da kendi patateslerini biriyle paylaştıklarını da rüyalarında görmüşlerse, ellerinin açık olması sayesinde çok büyük maddi zorlukların altına kalmayacak, hayatlarını en azından maddi açıdan sıkıntısız sürdüreceklerdir.
Rüyada Çiğ Patates Görmek
Rüyada pişmemiş patatesin görülmesi, rüya sahiplerinin beklemedikleri bir anda şanslarının döneceğine ve bu şanslarının dönüşü sayesinde de yaptıkları yatırımlardan çok yüksek oranlara karlar kazanacaklarına delalet edilmiştir. Kişiler, eğer kendi bildikleri üzerine güvendikleri dostlarının tavsiyelerini de katarak bazı kararlar alırlarsa, her şey istedikleri doğrultuda ilerleyecektir.
Rüyada Patates Haşlaması Görmek
Haşlanmış patatesin rüyada görülmesi, birçok din alimi tarafından rüya sahiplerinin şiddetle karşı oldukları bir duruma ya da olaya karşı fikirlerinin değişecek oluşuna delalet edilmiştir. Özellikle rüyasında patates haşladığını görmüş kimseler, yakın zamanda asla yapmayacakları söyledikleri bir işe girebilir ve bu durum dolayısıyla da etrafından birçok eleştiri duyabilir. Kişilerin kendileri için söylenen hiçbir şeyi duymamaları öğütlenmiştir.
Rüyada Patates Toplamak
Tarlaya girip patates topladığını rüyada görmek, rüyayı görmüş kimselerin kısmetlerinin peşinden gitmek için çabalayacak oluşlarına delalet edilmiştir. Bu yola çıkmalarından sonra rüya sahiplerine yakınları tarafından yapamayacaklarına veya istedikleri başaramayacaklarına dair bazı fikirler duyabilirler. Rüya sahiplerinin kendilerine manipüle etmek isteyen kişilere karşı durmaları gerektiği söylenmiştir.
Rüyada Patates Almak
Patates satın aldığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin sergileyecekleri bir davranış dolayısıyla içlerinin rahatlayacak oluşuna delalet edilmiştir. Uzun zamandır birinin sorunları yüzünden iç sıkıntısı çekmekte olan rüya sahipleri, bu rüyayı görmelerinden sonra birdenbire tüm sıkıntılarından kurtulabilecektir. Aldıkları patateslerin boyut olarak küçük olduğunu görmüş rüya sahipleri, bu iç sıkıntısını daha yavaş atacaklardır.