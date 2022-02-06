Rüyada pasta yemek ne anlama gelir? Rüyada pasta yemek neye işarettir? Rüyada düğünde pasta yemenin anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Pasta Yemek Diyanet



Diyanet'e göre rüyada pasta yediğini görmek, rüya sahiplerinin bir süre boyunca ağızlarının tatlarının yerinde olacağına delalet edilmiştir. Kişiler geçmişlerinde kavga edip aralarında bozukluk olduğunu gördükleri kişilerle aralarının yenide düzelebilmesi için bazı girişimlerde bulunabilirler. Bu durumu haksız veya suçlu oldukları için değil, vicdanlarının rahat olabilmesi için yapacaklardır.