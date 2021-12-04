Rüyada pasta görmek ne anlama gelir? Rüyada yaş pasta görmek neye işarettir? Diyanet’e göre rüyada pasta yaptığını görmek nasıl yorumlanır?

RÜYADA YAŞ PASTA GÖRMEK DİYANET

Diyanet'e göre rüyada görülmüş yaş pasta, rüya sahiplerine yapılacak sürprizler olduğuna işaret edilmiştir. Rüya sahipleri bu sürprizlerden sonra kendilerini çok mutlu hissedecek ve bu sürprizlerden uzunca bir süre geçmiş olsa da onları her zaman hatırlayacak, o anıları kendilerinde büyük yer edinecektir.