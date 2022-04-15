Rüyada parfüm görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada parfüm sıkmanın anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Parfüm Çalmak

Güzel kokulu bir parfümü çaldığını rüyada görmek, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin başkalarının hayatlarına çok imrendiklerini ve sürekli olarak neden kendilerinin de böyle bir hayatlarının olmadığını sorgulayacak olmalarına yorumlanmıştır. Rüyayı görmüş kişiler eğer, tanıdıkları çok zengin birinin evinden parfüm çaldıklarını ve onu kullandıklarını da rüyalarında görmüşlerse, yakın zamanda bu gördükleri tanıdıkları kimse, kendilerine hayallerini kurdukları hayatı yaşayabilmeleri için bazı imkanlar tanıyacak ve karşılık da beklemeyeceklerdir.