Rüyada parfüm görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada parfüm sıkmanın anlamı ve yorumu nedir?
Parfümün rüyada görülmesi, rüya sahiplerinin arkadaşları tarafından hazırlanmış olan hoş ve güzel bir yere davet edileceğidir. Rüya sahipleri, rüyalarında gördükleri parfümü bir rafta ya da bir yerde görmelerinden sonra arkadaşları ile geçirdikleri zamandan ve arkadaşlarının kendilerine yaptıkları sürprizden çok hoşlanacak, bu sayede de onlara kendini borçlu gibi hissedecektir.
Rüyada Parfüm Sıkmak
Rüyada parfüm sıktığını görmek, birçok rüya alimi tarafından rüyayı görmüş olan kişilerin yakın bir süre içinde işlerini değiştirecek olmalarına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri yaptıkları iş değişikliğinden çok memnun kalacak ve bu duydukları memnuniyet sayesinde de daha başarılı olacaklardır. Bazı rüya tabircileri ise bu rüyayı görmüş olan kişilerin işlerini değiştirmeyeceklerini ancak mevki olarak daha üst kademelerde çalışacak olmaları yorumunda bulunmuşlardır.
Rüyada Parfüm Şişeleri Görmek
Dizili parfüm şişelerinin rüyada görülmüş olması, rüya sahiplerinin önlerine sunulacak bazı seçeneklerin habercisi olarak yorumlanmıştır. Bu seçeneklerin tümü, rüya sahipleri için iş ve kariyer anlamında olabilir. Eğer iş değişikliği istiyorlarsa rüya sahipleri, kendilerine sunulan bu seçenekleri zamanları varken değerlendirmelilerdir. Aksi takdirde, eğer bir yerde çalışmaya başlamazlarsa uzunca bir süre seçme şansları olmayacaktır.
Rüyada Parfüm Dökülmesi
Bir yere parfüm döküldüğünü rüyada görmek, birçok din alimi tarafından rüya sahiplerinin ellerindeki bolluğu ziyan edecek olmalarına yorumlanmıştır. Özellikle kendi evi içinde bir yere parfüm döktüğünü ya da döküldüğünü görmüş olan kimseler, evlerine girmek üzere olan hayırlı bir kısmetin ya da paranın kendilerine gelmesini engelleyecekler, bu engel durumu sebebi ile de ailelerinin zor zamanlar yaşamalarına neden olacaklardır.
Rüyada Parfüm Aldığını Görmek
Parfüm satın aldığını rüyada görmek, rüya tabircileri tarafından iki farklı şekilde yorumlanmıştır:
• Bazı tabircileri, bu rüyayı görmüş olan kişilerin yapmak istedikleri birçok işte eşlerinden destek alamayacakları ve bu durum dolayısıyla da canlarının çok sıkılacağı yorumunda bulunmuşlardır. Kişiler alamadıkları destekler sebebi ile giriştikleri işleri bırakmak durumunda kalabilirler.
• Birçok rüya tabircisine göre ise bu rüya, rüya sahiplerinin hayata yeniden tutunabilmesi için önlerine heveslenebilecekleri bir durumun çıkacağına delalet edilmiştir. Rüya sahiplerinin karşılarına çıkan yeni fırsatlar, kendilerini gerçekten de hayata bağlayacaklardır.
Rüyada Parfüm Koklamak Diyanet
Diyanet'e göre rüyada parfüm kokladığını görmek, rüya sahiplerinin hoş kokulardan çok hoşlanan insanlar olduklarına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, bu hobileri doğrultusunda yakın zamanda birçok şehri gezecek, gezdikleri her şehir sayesinde de kendilerine birçok anı biriktirmeyi başarabileceklerdir. Birçok yeni arkadaş edinme fırsatı da yakalayacak olan rüya sahipleri, bu yakaladıkları fırsatlar sayesinde hayatlarının büyük bir kısmını eğlenceli ve keyifli geçireceklerdir.
Rüyada Parfüm Çalmak
Güzel kokulu bir parfümü çaldığını rüyada görmek, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin başkalarının hayatlarına çok imrendiklerini ve sürekli olarak neden kendilerinin de böyle bir hayatlarının olmadığını sorgulayacak olmalarına yorumlanmıştır. Rüyayı görmüş kişiler eğer, tanıdıkları çok zengin birinin evinden parfüm çaldıklarını ve onu kullandıklarını da rüyalarında görmüşlerse, yakın zamanda bu gördükleri tanıdıkları kimse, kendilerine hayallerini kurdukları hayatı yaşayabilmeleri için bazı imkanlar tanıyacak ve karşılık da beklemeyeceklerdir.