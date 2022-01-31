Rüyada otobüs sürdüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada belediye otobüsü sürmek neye işarettir? Rüyada boş otobüs sürmek yorumu!

RÜYADA BAŞKASININ OTOBÜS SÜRDÜĞÜNÜ GÖRMEK

Otobüs kullanan birilerinin rüyada görülmüş olması, bazı din alimleri tarafından rüya sahiplerinin kendi isteklerine ulaşabilmek için başka insanları tehlikeye sokacaklarının habercisi olarak yorumlanmıştır. Kendilerini sadece istediklerini almaya odaklamış olan rüya sahipleri, yakın zamanda isteklerinin de aslında kendilerine zarar verme potansiyellerinin çok fazla olduğunu fark ederek kendilerini geri çekebilirler. Bazı rüya tabircileri ise bu rüyayı görmüş kimselerin kendilerine ait birçok maddi yükü başkalarının sırtına bırakacak olması yorumunda bulunmuşlardır. Kişiler kendilerinin yapmaları gerektiğini bildikleri bu işleri eğer başkalarına yaptırırlarsa kariyerlerinde olacak gerilemelerden kaçamayacaklardır.