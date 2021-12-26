Rüyada ön dişin kırılması neye işarettir? Rüyada diş kırılması ne anlama gelir? Rüyada diş kırılması görmenin psikolojik yorumu nedir?

RÜYADA ALT DİŞİN KIRILMASI

Alt damak dişlerinin kırıldığını rüyada görmek, bazı rüya tabircilerine göre rüya sahiplerinin dış görünüşlerine çok özen gösteren bir kimse olmalarına delalet edilmiştir. Ancak bu durum, istisnai bir şekilde bozulacak ve rüyasında alt dişinin kırıldığını görmüş kimse kalabalık bir ortama özensiz giydiği kıyafetleri ile gitmek zorunda kalacaktır. Bu durum, birçok kimsenin dikkatini çekmekle beraber fazlaca insan tarafından da konuşulacaktır.