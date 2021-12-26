Rüyada ön dişin kırılması neye işarettir? Rüyada diş kırılması ne anlama gelir? Rüyada diş kırılması görmenin psikolojik yorumu nedir?
Rüyada dişinin kırıldığını görmek, rüya sahiplerinin bazı akrabalarının sağlıklarının iyi olmadığı haberlerini almalarına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, bu sıkıntılı durumları öğrendikten sonra bir an önce müdahale etmek isteyeceklerdir. Ancak ellerinden hiçbir şey gelmeyecek, rüyalarında dişlerinin kırıldığını görmelerinden sonra hasta kişilerin daha da kötüleştiğini duyacaklardır.
RÜYADA DİŞ KIRILMASI DİYANET
Diyanet'e göre rüyada kırılan diş ya da dişler, rüya sahiplerinin akrabaları ile olan ilişkilerini kesecek olmalarına delalet edilmiştir. Eğer rüya sahipleri, yakın zamanda akrabaları ile bir araya gelmişlerse ve kalabalık bir ortamda hoşlarına gitmeyecek herhangi sözler duymuşlarsa, sözleri duydukları kişi ile aralarını açacak ve dargınlıkları çok uzun bir süre devam edecektir.
RÜYADA ARKA DİŞİN KIRILMASI
Arka dişlerinden birinin kırıldığını rüyada görmek, birçok alime göre rüya sahiplerinin büyük arkadaş gruplarının dağılmasına ya da sık görüştükleri kalabalık bir topluluktan ayrılacak olmalarına delalet edilmiştir. Bu dağılış ya da ayrılma rüya sahipleri için bir zorunluluk teşkil edecektir. İletişimde olduğu insanlarla bağlarını koparmayı hiç istemeyen rüya sahipleri için bu süreç zor geçecektir.
RÜYADA ALT DİŞİN KIRILMASI
Alt damak dişlerinin kırıldığını rüyada görmek, bazı rüya tabircilerine göre rüya sahiplerinin dış görünüşlerine çok özen gösteren bir kimse olmalarına delalet edilmiştir. Ancak bu durum, istisnai bir şekilde bozulacak ve rüyasında alt dişinin kırıldığını görmüş kimse kalabalık bir ortama özensiz giydiği kıyafetleri ile gitmek zorunda kalacaktır. Bu durum, birçok kimsenin dikkatini çekmekle beraber fazlaca insan tarafından da konuşulacaktır.
RÜYADA DİŞ KIRILMASI GÖRMENİN PSİKOLOJİK YORUMU
Rüyasında dişinin kırılmış olduğunu gören kimseler, psikologlara göre kendilerini bazı konularda yetersiz gören kimselerdir. Bu yetersizlik, rüya sahiplerinin çalışmamalarından ya da başaramamalarından kaynaklanan sorunlar değildir. Resim, müzik gibi sanat dallarına yeteneği olmayan kimseler eğer bu dallarla uğraşmak gayreti içindeyseler, yakın zamanda hayal kırıklığına uğrayabilirler.
RÜYADA ÖN DİŞİN KIRILMASI
Rüyada ön dişlerinin kırıldığını görmek, rüya sahiplerinin sonsuz güven içinde oldukları bir kimseye sırtlarını çevirmelerine delalet edilmiştir. Bu durum, hiçbir sebep yokken olacak ve güvendikleri dostları rüya sahiplerine kendileri ile olan münasebetini neden bozduğunu merak edecektir. Eğer rüya sahipleri, mantıklı bir şekilde kendilerinde olan durumu karşı tarafa açıklayamazlarsa aralarında hoşlanmayacakları bazı tartışmalar yaşanabilir.