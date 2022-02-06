Rüyada ölüm görmek ne anlama gelir? Rüyada ölüm görmek neye işarettir? Rüyada ölüm anını hissetmenin anlamı, yorumu nedir?

Rüyada Tanıdık Birinin Öldüğünü Görmek



Tanıdığın birinin öldüğünü rüyada görmek, rüya sahiplerinin girmek istedikleri bir işe kuracakları bir ortaklık ile girmeyi başarabileceklerine yorumlanmıştır. Tek başlarına da bu iş sorumluluğun altından kalkmayı başaracak olan kişiler, resmi bazı durumlar dolayısı ile güvendikleri bir kimse ile bu işlerine girmek durumunda kalacaklardır. Ancak kişiler bu durumu dert etmeyecek ve başarılı bir ortaklık da sürdürebileceklerdir.