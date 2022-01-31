Rüyada ölmüş fare görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada bir sürü fare görmenin anlamı ve yorumu

Rüyada Fare Ölüsü Görmek Diyanet

Diyanet'in rüyada ölü fare görmek için yaptığı yorumu, rüya sahiplerine gizliden gizliye düşmanlık besleyen kimselerin var olduğuna ve rüya sahiplerinin aslında bu düşmanlarından şüphelenmekte olduklarına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri herhangi bir durumdan emin olmadıkları için kimseyi suçlayamıyor ya da hayatlarından çıkaramıyordur ancak yakın zamanda kendilerine verilecek olan bir koz sayesinde emin olabileceklerdir.