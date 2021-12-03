Rüyada öldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada ölünün dirildiğini, ölünün konuştuğunu görmek neye işarettir?
Kişinin rüyada öldüğünü görmesi aldığı kararların kendi hayatında geri dönüşü olmayacak sonuçlar getirebileceğini ifade etmektedir. Birçok dinde olduğu gibi, İslam alimlerine göre de rüyada ölüm yeni bir hayatın (ahiret) hayatının başlangıcıdır. Rüyada öldüğünü görmek rüya bütününe göre yorumlansa da ölüm görülmesi, İmam-ı Nablusi (r.a) Hazretleri'nin buyurduğuna göre göre kişinin hayatının uzaması ve gören kişi tarafından uzun ömrü simgeleyen bir durumu ifade eder.
RÜYADA KENDİNİN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK
Rüyada kendi ölümünü görmek yakın zamanda alınacak bir haberle hayatın tümü ile değişmesi, kişinin daha önce yaşamadığı bir hayat içerisinde kendisini bulması anlamına gelmektedir. Bu rüyayı gören kişi dünyevi hayata gerektiğinden fazla önem veriyor olabilir ve bu rüya kişinin maneviyata önem vermesi için kendisine yapılan bir uyarı olarak değerlendirilebilir. Ayrıca bu kişinin uzun ömürlü olacağını ve pek çok kişinin ölümünü göreceği şeklinde yorumlanır.
RÜYADA EŞİN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK
Rüyada eşin öldüğünün görülmesi, Cafer-i Sadık (r.a) yorumuna göre eşle yaşanan bir anlaşmazlığı, eşe yapılan bir haksızlığı ya da eşin bilgisi olmadan alınan bir kararı ifade etmektedir. Bunun yanı sıra eşin ölümü, gören kişiye eşinin uzun ömürlü ve bereketli bir ömür yaşayacağını ifade etmektedir. Kişi imana bağlı birisi olacak ve bereketli bir ömür yaşayacaktır.
RÜYADA ÖLÜNÜN DİRİLDİĞİNİ GÖRMEK
Rüyada ölünün canlandığının görülmesi alimler tarafından bütün rüya dinlenerek yapılması gereken bir tabirdir. Buna göre;
Tanıdık birinin öldükten sonra dirilmesi kul hakkı olduğunu göstermektedir.
Rüyaya gören kişinin kendisini dirilirken görmesi, bu dünyada zulüm görebileceğine ya da haksızlığa uğrayabileceğine delalettir.
Tanımadığınız birinin rüyada dirildiğini görmek, alınacak olumsuz bir haberin, ev ya da araba kaybının habercisi olabilir. Rüyada öldüğünü görmek iyi bir durumu ifade ederken, dirilmenin görülmesi olumsuz bir durumu ifade etmektedir.
RÜYADA ÖLÜNÜN KONUŞTUĞUNU GÖRMEK
Rüyada ölünün konuşması İmam-ı Gazali (r.a) yorumuna göre yakın zamanda yaşı oldukça büyük birinden alınacak nasihat ve takdiri ifade etmektedir. Bunun dışında sevilen birinin ölümü ve ölü halde konuştuğunun görülmesi, o kişinin sözlerine yeterince itimat etmediğinizi ve bunun onu üzdüğünü göstermektedir. Bu rüyayı gören kişi çevresine daha fazla kulak kabartmalı ve burnunun dikine gitmekten kaçınmalıdır.
RÜYADA ÖLÜNÜN GÖMÜLDÜĞÜNÜ GÖRMEK
Rüyada ölünün gömülmesi kişinin yaşamında yolunda gitmeyen birtakım durumların sonunda barış içerisinde çözüleceğini, ancak bunun için kişinin geçmişiyle yüzleşmesi gerektiğini ifade etmektedir. Kişinin söz konusu ölüyü kendi elleri ile gömmesi, yakın zamanda birinin hakkına girdiğini ve vebal aldığını ortaya koymaktadır. Ölünün gömülmesi, eş ile yaşanacak çeşitli sorunları da beraberinde getirebilir.
RÜYADA ÖLÜNÜN YIKANDIĞINI GÖRMEK
Rüyada ölünün yıkanması İbn-i Sirin (r.a) yorumuna göre rüyayı gören kişi için tövbe kapılarının açıldığına, kötü davranışlarından vazgeçmesi gerektiğine işarettir. Aynı zamanda ölüm görmek kişi için her zaman uyarı niteliğindedir. Bağışlanma, tövbe sonucu günahların affolmasına ve takdir edilecek evlatlar yetiştirmeye delalet etmektedir. Rüyayı gören kişinin ölü ve yıkanmasına tanık olması ölümünden sonra bile ardından iyi alınacağına da delalet eder.