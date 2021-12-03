Rüyada öldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada ölünün dirildiğini, ölünün konuştuğunu görmek neye işarettir?

RÜYADA KENDİNİN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK

Rüyada kendi ölümünü görmek yakın zamanda alınacak bir haberle hayatın tümü ile değişmesi, kişinin daha önce yaşamadığı bir hayat içerisinde kendisini bulması anlamına gelmektedir. Bu rüyayı gören kişi dünyevi hayata gerektiğinden fazla önem veriyor olabilir ve bu rüya kişinin maneviyata önem vermesi için kendisine yapılan bir uyarı olarak değerlendirilebilir. Ayrıca bu kişinin uzun ömürlü olacağını ve pek çok kişinin ölümünü göreceği şeklinde yorumlanır.