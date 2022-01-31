Rüyada öküz görmek ne anlama gelir? Rüyada siyah öküz görmek neye işarettir? Rüyada öküzün kovaladığını görmenin anlamı ve yorumu

Rüyada Siyah Öküz Kovalaması Görmek

Siyah öküz tarafından rüyada kovalanmak, rüya sahiplerinin cinsiyetlerine göre şöyle yorumlanmıştır:

• Eğer bu rüya bir kadın tarafından görülmüşse, peşlerinde kendilerinin hiç istemediği birinin dolanmakta olduğuna yorumlanmıştır. Bu kişi, rüya sahipleri ile bir geleceklerinin olmasını istiyor olabilir. Ancak rüya sahipleri, gönüllerinin olmadığı hiçbir ilişki içinde kendilerini bırakmamalılar, başkalarının zorlamalarına ya da zorbalıklarına da kulak asmamalılardır.

• Bu rüyanın bir erkek tarafından görülmesi, özellikle de bekar bir erkek tarafından görülmesi ailelerinin ve yakın çevresinin kişileri artık evlilik yaşlarının geldiğine dair bazı zan altlarında bırakacaklarına yorumlanmıştır. Kişiler istemediklerini, aile yaşamının kendilerine uygun olmadığını ne kadar anlatırlarsa anlatsınlar kimse kendi fikirlerine saygı duymayacaktır ve rüya sahipleri bu durumun yaşanmasından fazlaca şikayet edeceklerdir.