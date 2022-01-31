Rüyada namaz kılmak ne anlama gelir? Rüyada kendini namaz kılarken görmek hayırlı mıdır? Rüyada yanlış namaz kılmak neye işarettir?
Namaz kıldığını rüyada görmek, rüya sahiplerini işlemiş oldukları günahların tövbelerinin kabul edildiğine delalet edilmiştir. Kişiler bu sayede, tüm günahlarından arınmışlığın huzurunu yaşayabilecekler ve rahatladıklarını kendileri de hissedebileceklerdir. Birçok din alimi ise, rüyasında namaz kıldığını görmüş kimselerin dinlerine daha bağlı bir Müslüman olarak yaşacaklarını söylemişlerdir. Bu sayede, rüya sahiplerinin iç huzurları daha da fazla artacaktır.
RÜYADA NAMAZ KILMAK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada namaz kılınması, rüya sahiplerinin başlayacakları her işe Allah adıyla başlamalarına delalet edilmiştir. Her işleri, bu alışkanlıklarını tamamen edinmelerinden sonra yoluna girecek, rüya sahiplerinin önlerinde kendilerine çok hayırlı kapıların açılmasını da vesile olacaktır.
RÜYADA YANLIŞ NAMAZ KILDIĞINI GÖRMEK
Rüyada kaidelerine uygun namaz kılmadığını görmek, rüya sahiplerinin doğru bildiği birçok yanlışın olmasına delalet edilmiştir. Bu yanlışlar, birikmeye devam ettikleri sürece kişilerin önlerine çok büyük sıkıntılar çıkaracak ve bu sıkıntılar da düzeltilmediği müddetçe büyüyecektir. Rüya sahipleri, kendilerini yaptıkları yanlışlardan dolayı uyaran insanlara karşı cephe almamalı ve mutlaka uyarılarına kulak vermelilerdir.
RÜYADA KENDİNİ NAMAZ KILDIĞINI GÖRMEK
Kendini namaz kılarken rüyada görmek, rüya sahiplerinin bulunduğu ortama göre değişen bir karakterinin olmasına yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, çok uçarı insanlarla beraber zaman geçiriyorlarsa kendilerinden çok başka biri olabiliyorlardır. Ancak daha sakin ve nezih bir ortama da ayak uydurabilme kabiliyetleri mevcuttur. Kişiler yakın zamanda farklı ortamlarda görüştükleri insanlarla ortak bir yerde karşılaşabilirler ve kişiler, şaşkınlıklarını gizleyemeyeceklerdir.
RÜYADA NAMAZ KILMAYA ÇALIŞMAK
Namaz kılmaya çabaladığını rüyada görmek, rüyayı görmüş kimselerin kötülüklerden uzak durmasına ve daha iyi bir insan olma arzusunun varlığına delalet edilmiştir. Bu düşünce, kendilerinde uzun yıllardan beri var olabilir. Ancak rüyalarında namaz kılmaya çalıştıklarını görmeleri, uzun zamandır gelmek istedikleri iyi insan noktasına yaklaşacaklarına yorumlanmıştır.
RÜYADA CEMAATLE NAMAZ KILMAK
Başka insanlarla bir arada namaz kıldığını rüyada görmek, rüya sahiplerinin yaptıkları her işte arkalarında birçok insan olmasına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri, gördükleri bu destek sayesinde arkalarında büyük bir güç olduğunu hissedeceklerdir. Bu güç sayesinde de kişiler, yapmak istedikleri her şeyin üstesinden gelebildiklerini fark edeceklerdir.