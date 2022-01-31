Rüyada namaz kılmak ne anlama gelir? Rüyada kendini namaz kılarken görmek hayırlı mıdır? Rüyada yanlış namaz kılmak neye işarettir?

RÜYADA KENDİNİ NAMAZ KILDIĞINI GÖRMEK

Kendini namaz kılarken rüyada görmek, rüya sahiplerinin bulunduğu ortama göre değişen bir karakterinin olmasına yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, çok uçarı insanlarla beraber zaman geçiriyorlarsa kendilerinden çok başka biri olabiliyorlardır. Ancak daha sakin ve nezih bir ortama da ayak uydurabilme kabiliyetleri mevcuttur. Kişiler yakın zamanda farklı ortamlarda görüştükleri insanlarla ortak bir yerde karşılaşabilirler ve kişiler, şaşkınlıklarını gizleyemeyeceklerdir.