Rüyada namaz kılan birini görmek ne anlama gelir? Rüyada namaz kılan kadın görmek hayırlı mıdır? Rüyada namaz kılanları görmek...

RÜYADA NAMAZ KILMAYAN BİRİNİN NAMAZ KILDIĞINI GÖRMEK

Namaz ibadetini yerine getirmeyen birinin namaz kıldığını rüyada görmek, birçok rüya tabircisi tarafından rüya sahiplerinin vicdanlarını rahatsız eden bir durum olduğu yorumu yapılmıştır. Bu rahatsızlık, rüya sahipleri için geçmişlerinde yaptıkları bir hatadan kaynaklı olabilir. Şu an bir belirsizlik içinde kendilerini hisseden rüya sahipleri, yakın zamanda kendilerini huzursuz eden bu durumu bulacak ve bulmalarından sonra da düzeltebilmek için emek vermeye başlayacaklardır.