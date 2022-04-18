Rüyada müziksiz, biriyle dans etmek neye işarettir? Rüyada dans etmek ne anlama gelir? Rüyada dans etmenin anlamı, yorumu

Birçok din alimine göre ise rüyada dans etmenin görülmüş olması, rüya sahiplerinin uzunca bir süre kendilerini insanlardan dışarıda tutacaklarına yorumlanmıştır. Dışarıda tuttukları bu sürede kişiler, kendilerine çok büyük zaferler kazandıracak adımlar atacaklardır. Bu sayede eğer rüya sahipleri, istedikleri bir yere ulaşmak için kendilerini geç kalmış hissediyorlarsa bu durum tamamen düzelecektir.