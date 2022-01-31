Rüyada muhabbet kuşu görmek ne anlama gelir? Rüyada muhabbet kuşu satın almak ve muhabbet kuşu beslemek neye işarettir?
Rüya sırasında muhabbet kuşuna bakmak olumlu bir haber bekleyen bir kimse için müjdenin geleceğine dalalettir. Rüyada muhabbet kuşu görmek rüyayı gören kimsenin güler yüzlü olması sonucu insanların ona daha fazla kulak vereceğine işaret etmektedir. İmamı Gazali (r.a) yorumunda; rüyasında muhabbet kuşuna bakan kimsenin yeni insanlar ile tanışacağına ve bu insanların kişiyi geliştireceğine değinmektedir. Cabir ül Magribi (r.a) yorumuna göre; düşte görülen kuş hayırlı bir haberin tez vakitte geleceğine işarettir. Rüya sahibi yeni başlangıçlar yapmak durumunda kalabilmektedir.
RÜYADA SARI MUHABBET KUŞU GÖRMEK
Düşte sarı renk kuş görmek farklı şekillerde yorum almaktadır:
• İkili ilişki yaşayan kimselerin bu rüyayı görmesi sonucu iletişimlerinin daha da artacağına işaret edilmektedir.
• Yeni bir ortama girecek kimse rüyasında sarı kuş görür ise fikirleri sonucu tanınır bir kimse olacağı yorumlanmaktadır.
• Kişinin bir sınava girme durumu var ise bu sınav sonucu hayırlı olacaktır.
RÜYADA MUHABBET KUŞU SATIN ALMAK
Düşte muhabbet kuşu almak güzel bir sese sahip yeni bir insan ile tanışılması şeklinde yorumlanmaktadır. Evlenme niyetinde olan kişilerin bu rüyayı görmesi, hayırlı olaylara işarettir. Bu konu hakkında yapılan İbn-i Sirin (r.a) tabirine göre; rüyasında muhabbet kuşu satın alan kimse bekar ise önünde kısmetlerin artacağına, bu kimsenin evli olması durumunda eşi ile arasının eskisinden daha da iyi olacağına işaret edilmektedir.
RÜYADA MUHABBET KUŞU AĞLAMASI GÖRMEK
Rüyada bir kuşun ağlaması yeni kazanılacak başarılara ve elde edilecek zaferlere çıkmaktadır. Kişinin herkes tarafından parmak ile gösterilecek kadar ünlü olacağına, herkes tarafından sevileceğine, uzun ve sağlam birliktelikler kuracağına, aile hayatının düzene gireceğine işaret edilmektedir. Bu rüyayı gören kadın hamile ise kısa zamanda bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına alacağına, gören kimsenin gurbet yolu beklemesi durumunda gurbetçinin kısa sürede döneceğine işaret edilmektedir. Rüyada muhabbet kuşu görmek hayırlara vesiledir. Bu konu hakkında Câferi Sâdık (r.a) demiştir ki; Rüyada kuş görmenin tabirleri mala, liderliğe, büyüklüğe ve riyasete işarettir.