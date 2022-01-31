Rüyada muhabbet kuşu görmek ne anlama gelir? Rüyada muhabbet kuşu satın almak ve muhabbet kuşu beslemek neye işarettir?

RÜYADA MUHABBET KUŞU AĞLAMASI GÖRMEK

Rüyada bir kuşun ağlaması yeni kazanılacak başarılara ve elde edilecek zaferlere çıkmaktadır. Kişinin herkes tarafından parmak ile gösterilecek kadar ünlü olacağına, herkes tarafından sevileceğine, uzun ve sağlam birliktelikler kuracağına, aile hayatının düzene gireceğine işaret edilmektedir. Bu rüyayı gören kadın hamile ise kısa zamanda bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına alacağına, gören kimsenin gurbet yolu beklemesi durumunda gurbetçinin kısa sürede döneceğine işaret edilmektedir. Rüyada muhabbet kuşu görmek hayırlara vesiledir. Bu konu hakkında Câferi Sâdık (r.a) demiştir ki; Rüyada kuş görmenin tabirleri mala, liderliğe, büyüklüğe ve riyasete işarettir.