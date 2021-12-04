Rüyada motora binmek, motor almak, motor sürerken kaza yapmak neye işarettir? Rüyada motor sürmek ne anlama gelir?

RÜYADA MOTOR SÜRERKEN KAZA YAPMAK NE ANLAMA GELİR?

Motosiklet kazası geçirdiğiniz rüyalar, olumsuz olarak yorumlanan motor rüyaları arasında bulunur. Yalnızca rüyada değil, gerçekte de sorunlarla karşılaşmak üzere olduğunuza, bu sorunlar ile yüzleşmekte zorluk çekeceğinize işaret olarak yorumlanan bu rüyalar, işten çıkarılma veya aile ya da çevre ile tartışma etme anlamlarına da gelir. Bu rüyaları gören insanların, etraflarında işlerine yaramayan hatta kendilerine zarar vermeye çalışan insanlar birikmiştir. Eğer bu rüyayı görüyorsanız ve bu durum tekrar ediyorsa, çevrenizi acilen yeniden gözden geçirmeniz gereklidir.