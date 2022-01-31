Rüyada mor renk görmek ne anlama gelir? Rüyada mor renk görmek neye İşarettir? Rüyada mor renk görmenin anlamı...

Rüyada Mor Renkli Eşyalar Görmek



Mor seçilmiş eşyaların rüyada görülmüş olması, rüyayı görmüş kişilerin insanlardan yardım almadan ayakta kalacaklarına yorumlanmıştır. Bu edilmek istenen yardımın kişiler tarafından reddedilmesi, geleceklerinde çok büyük pişmanlıklarla karşılaşmalarına neden olabilir. Ancak bugüne kadar her ihtiyacını kendisi karşılamış olan ve bu durum dolayısıyla da insanlara kendi işlerini yaptırmaya alışmamış kimseler, kendilerini hem pişman hem de suçlu hissedebilirler.