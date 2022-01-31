Rüyada mısır görmek ne anlama gelir? Rüyada mısır görmek neye işarettir? Rüyada yeşil mısır görmenin anlamı, yorumu

Rüyada Kuru Mısır Taneleri Görmek



Mısır tanelerinin rüyada görülmesi, bazı din alimleri tarafından rüya sahiplerinin kazandıkları küçük başarılardan elde edecekleri küçük başarıların habercisidir. Rüya sahipleri eğer, kazandıkları bu küçük başarılar ile tatmin olabiliyorlarsa bir çekince duymalarına gerek yoktur. Arada sırada kazanacakları bazı başarılar kendilerini mutlu etmeye yetecektir. Ancak gözü yükseklerde olan kimselerin bu rüyayı görmeleri, ellerindeki ile yetinmek yerine hep daha fazlasına tırmanmaya çalışacak olmalarına delalet sayılmıştır.