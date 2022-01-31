Rüyada misafirliğe gitmek ne anlama gelir? Rüyada kendini misafirlikte görmek neye işarettir? Rüyada misafirliğin anlamı

Rüyada Kendini Misafirlikte Görmek



Misafirliğe gitmiş olduğunu rüyada görmek, birçok din alimine göre rüya sahiplerinin geçmişlerinde almaları gereken bir karar için geç kalmış olduklarına yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, bu karar hakkında geç kaldıklarını görmüşlerse ve bu kararlarından hala dönmek gibi bir şansları varsa kendilerine yeni bir sayfa açmalı ya da yeni bir yön çizmelilerdir.