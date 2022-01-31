Rüyada mezarlığa gitmek ne anlama gelir? Rüyada mezarlığa gitmek neye işarettir? Rüyada mezarlıkta dua etmenin anlamı nedir?

Rüyada Gece Mezarlığa Gitmek Diyanet



Rüyada gece vakti mezarlığa gitmenin Diyanet tarafından yapılmış yorumu, rüya sahiplerinin bugüne kadar yaptıkları her şeyin bir noktada sınırlandırılıp sonlandırılmasıdır. Kişiler, rüyalarında gece mezarlığa gittikten sonra uzunca bir süre kendilerine yeni başlangıçlar yapmak için çabalayacaklardır. Rüya sahiplerinin bu çabaları da uzun vadede etkili olacaktır. Zamanla oturan ve düzgün olduğu görülen düzen, rüya sahiplerine hem huzur hem de mutluluk getirecektir.