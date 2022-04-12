Rüyada mezar taşı görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada ölmüş birinin mezarını görmenin anlamı, yorumu

Rüyada Mezar Taşı Görmek Diyanet

Diyanet'in rüyada mezar taşı görmek için yaptığı yorumu, rüyayı görmüş kişilerin ömürlerinin çok uzun olacağına ancak kişilerin yaşadıkları bu uzun ömrün kendileri için hiçbir anlam ifade etmeyecek olmasına yorumlanmıştır. Uzun ve boş bir ömür sürecek olan rüya sahipleri, yaşadıkları ömrün başkaları tarafından beğenileceğine birçok kişiden duyacaklar ancak kendileri için bir anlam ifade etmeyecektir.