Rüyada mezar görmek ne anlama gelir? Rüyada mezar görmek neye İşarettir? Rüyada mezar açmanın anlamı ve yorumu
Rüyada mezara bakmak pek çok farklı şekilde yorum almaktadır. Bu yorumlardan birisi rüya gören kişinin hayatının değişeceğine yöneliktir. Mezar gören kimse dinine sıkıca bağlı bir insan olacak ve hayatına bu şekilde devam edecektir. Rüya sahibinin kendi mezarını görmesi ise ona bir uyarı niteliğindedir. Eğer rüyayı gören bir kadın ise tanışacağı birine karşı dikkatli olmalıdır. Rüyayı gören bir erkek ise karşısına çıkan fırsatları iyice değerlendirdikten sonra karar vermelidir. Rüyada mezar görmek alimlerce farklı şekilde yorumlanmaktadır. Bu konuda İmamı Nablusi (r.a) diyor ki; Rüyasında kabir gören kimse kısa bir zaman içinde suç işleyecek ve bu suçun sonucunda hapse girecektir. Rüya gören zengin ise ekonomik bakımdan fakir duruma düşecektir. Mezar görmekle ilgili Câferi Sâdık (r.a) demiştir ki; bu rüyanın üç tabiri bulunmaktadır. Bu tabirler: Sıkıntı, hapis ve üzüntüdür. Bu nedenle rüyayı görenin günlük hayatında dikkatli olmasında yarar vardır.
31.01.2022 14:27
- Son Güncelleme: 31.01.2022 14:27
Rüyada Mezar Açmak
Rüya sırasında birine mezar açmak kişinin var olan sıkıntılarının bir nebze daha artacağına işaret etmektedir. Bunun yanı sıra farklı anlamları da vardır:
• Bazı yorumcular mezar açmayı ilim anlamında yorumlamaktadır. Rüya gören kimse günlük hayatında ilim ve bilim konusunda yoksundur.
Kişinin bir öğrenciye ya da çocuklarına yatırım yapması durumunda bu yatırım değer kazanacaktır. Rüyasında altını ve mezarı bir arada gören kimsenin dünya malına tamah ettiği yorumlanmaktadır. Altını gören kimse herhangi bir işte başarısız olsa bile bu işten ders alacak ve daha başarılı olacağı bir alana yönlenecektir.
Kişinin bir öğrenciye ya da çocuklarına yatırım yapması durumunda bu yatırım değer kazanacaktır. Rüyasında altını ve mezarı bir arada gören kimsenin dünya malına tamah ettiği yorumlanmaktadır. Altını gören kimse herhangi bir işte başarısız olsa bile bu işten ders alacak ve daha başarılı olacağı bir alana yönlenecektir.