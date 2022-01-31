Rüyada mezar görmek ne anlama gelir? Rüyada mezar görmek neye İşarettir? Rüyada mezar açmanın anlamı ve yorumu

Rüyada Mezar Açmak



Rüya sırasında birine mezar açmak kişinin var olan sıkıntılarının bir nebze daha artacağına işaret etmektedir. Bunun yanı sıra farklı anlamları da vardır:

• Bazı yorumcular mezar açmayı ilim anlamında yorumlamaktadır. Rüya gören kimse günlük hayatında ilim ve bilim konusunda yoksundur.