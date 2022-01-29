Rüyada mezar görmek ne anlama gelir? Rüyada boş mezar görmek neye işarettir? Rüyada ölmüş birinin mezarını görmek nasıl yorumlanır?

RÜYADA BOŞ MEZAR GÖRMEK

İçinde ölü olmayan mezarın rüyada görülmüş olması, rüya sahiplerinin yalnız bırakılacak olmasına delalet sayılmıştır. Kişiler, kendi yaptıkları hatalar dolayısı ile düştükleri kuyulardan çıkabilmek için dostlarının kendilerine yardımcı olmasını bekleyecek, ancak iyi günlerinde kendilerine dost gibi görünen herkes, bir yerden sonra kendilerine sırtlarını çevirecektir. Bu durum, rüya sahiplerinin çok üzülmesi ile beraber görmek istemediği birçok şeyi görmesini de sağlayacaktır.