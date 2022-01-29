Rüyada mezar görmek ne anlama gelir? Rüyada boş mezar görmek neye işarettir? Rüyada ölmüş birinin mezarını görmek nasıl yorumlanır?
Sahibi olan bir mezarın rüyada görülmesi, rüya alimleri tarafından rüya sahiplerinin hayatlarında olan her şeyi kaybedeceklerine ve hem maddi hem de manevi açıdan birçok sıkıntı ile boğuşacak olmalarına delalet edilmiştir. Bazı rüya tabircilerine göre ise rüyasında mezar görmüş olan rüya sahipleri, yakın zamanda bir suç işleyecek ve bu suç dolayısı ile kısa bir süre de olsa hapse gireceklerdir.
RÜYADA MEZAR GÖRMEK DİYANET
Diyanet'e göre rüyada mezarın görülmüş olması, rüya sahiplerinin gerçekleştirecekleri bir eylemden sonra hayatlarının iyiye doğru gitmesini beklerlerken kötü olaylarla karşılaşmaya başlamalarına yorumlanmıştır. Rüya sahipleri için bu kötü olaylar başlarda fazla can sıkıcı olmayacaktır. Ancak çekmeye başladıkları sıkıntıların uzun vadede devam etmesi, rüya sahipleri mental olarak çok yıpratacaktır.
RÜYADA ÖLMÜŞ BİRİNİN MEZARINI GÖRMEK
Vefat etmiş olan bir kimsenin mezarını rüyada görmek, rüya sahiplerinin ne yaparlarsa yapsınlar kendilerine yazılmış kaderlerinden kaçamayacak olduklarına delalet edilmiştir. Birçok din alimi, rüya sahiplerinin başlarına gelecek olan sıkıntıları önceden öğreneceklerine ya da bileceklerine ancak bu sıkıntıları yaşamaktan herhangi bir şekilde kaçamayacaklarını söylemişlerdir.
RÜYADA AÇIK MEZAR GÖRMEK
Dolu ancak üzeri kapatılmamış bir mezarın rüyada görülmüş olması, birçok rüya tabircisi tarafından korku dolu anlar geçireceklerine, geçirdikleri bu zamanlar dolayısı ile de rüya sahiplerinin zamanla paranoyak bir biçimde her şeyden korkmaya başlayacaklarına delalet sayılmıştır. Rüya sahipleri, eğer açık olarak gördükleri mezarı kapatmaya uğraş verirlerse, kendilerini üzecek olan durumlar kısa vadeli olarak bitecektir.
RÜYADA BOŞ MEZAR GÖRMEK
İçinde ölü olmayan mezarın rüyada görülmüş olması, rüya sahiplerinin yalnız bırakılacak olmasına delalet sayılmıştır. Kişiler, kendi yaptıkları hatalar dolayısı ile düştükleri kuyulardan çıkabilmek için dostlarının kendilerine yardımcı olmasını bekleyecek, ancak iyi günlerinde kendilerine dost gibi görünen herkes, bir yerden sonra kendilerine sırtlarını çevirecektir. Bu durum, rüya sahiplerinin çok üzülmesi ile beraber görmek istemediği birçok şeyi görmesini de sağlayacaktır.
RÜYADA MEZAR TAŞI GÖRMEK
Bir mezar taşının rüyada görülmesi, rüya sahipleri eğer taşta bir isim yazılmadığını görmüşlerse ömürlerinin çok uzun olacaklarına delalet edilmiştir. Ancak üzerinde bir isim yazılı olduğu görülen ve bu ismi tanıyan rüya sahipleri, yakın zamanda ismini gördükleri kimsenin vefat ettiği haberini duyarak uzunca bir süre üzülebilirler.