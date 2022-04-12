Rüyada meyve yemek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada meyve bahçesine girmenin anlamı, yorumu

Rüyada Yasaklı Meyve Yemek

Rüyada yasak olan meyvelerin yenilmesi hastalık olarak yorumlanır. Bağışıklık sistemiyle ilgili bir takım sorunlar yaşanacağını gösterir. Rüya sahiplerinin kendilerini iyi hissetmeyeceği ve sonrasında hasta olacağı söylenir. Rüyada yasak olan meyvenin ısrarla yenmesi ise hastalık sürecinin her zamankinden çok daha uzun geçeceği anlamına gelir. Rüyada yasaklı meyve olumsuzluk olarak yorumlanır. Dert ve hastalık anlamına gelir. Rüyada yasaklı meyve yiyenlerin bağışıklık sistemleri diğerlerine göre daha düşüktür şeklinde de yorumlar yapılır. Bu yüzden rüya sahibinin kendine son derece fazla dikkat etmesi gerekir. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirici önlemler almalıdır. Rüya yorumcuları rüyaların gerçek yaşam ile iç içe olduğunu söyler. Yasaklı meyve hastalığın müjdecisidir. Kısa süre sağlık ile ilgili sorunlar oluşabilir.