Rüyada mercimek görmek ne anlama gelir, neye işarettir? Rüyada mercimek toplamanın anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Mercimek Toplamak

Tarladan mercimek topladığını rüyada görmek, iki farklı biçimde delalet edilmiştir:

• Birçok rüya tabircisi, bu rüyayı görmüş olan kişilerin uzun zamandır sabredip bekledikleri bir yatırımı istedikleri seviyede yapamayacak olmalarına delalet edilmiştir. Rüya sahipleri eğer, bu yatırım için amaçladıkları bazı hedeflerden kendilerine koymalarının ardından vazgeçerlerse, vazgeçtikleri hedeflerini gerçekleştirme fırsatları birdenbire karşılarına çıkacaktır.

• Bazı din alimleri ise bu rüya için rüyayı görmüş olan kişilerin uzun vadede kendilerine zarar vereceğinden emin oldukları bir birikimi kullanmaya çalışacaklarına delalet etmişlerdir. Rüyayı görmüş olan kişiler eğer, kendilerine tanıdıkları ya da tanımadıkları insanlardan gelen paranın haram olduğunu biliyorlarsa, kendilerine gelen parayı hiçbir yerde kullanmamalılardır.