Rüyada mavi renk görmek ne anlama gelir? Rüyada mavi renk duvar görmek neye işarettir? Rüyada mavi kıyafet görmek hayırlı mıdır?

RÜYADA AÇIK MAVİ RENK GÖRMEK

Mavinin açık tonlarının rüyada görülmesi, hem rüya tabircileri hem de din alimleri tarafından kişilerin kısmetlerinin açıklığına yorumlanmıştır. Eğer rüya sahipleri, yakın zamanda aşk hayatlarındaki sıkıntılardan dolayı çok üzülmüşlerse veya sevgililerinden ayrılmışlarsa yakın zamanda karşılarına eskilerinden çok çok daha iyi kişiler çıkacak, rüya sahipleri de kısa bir sürede bu hayatına aldıkları yeni insanlara adapte olacaklardır.