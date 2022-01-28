Rüyada mavi elbise giymek ne anlama gelir? Rüyada mavi elbise görmek neye işarettir? Rüyada saks mavisi elbise giymek hayırlı mıdır?

RÜYADA MAVİ ELBİSE GİYMEK İHYA

İhya'nın mavi elbise giydiğini rüyada görmek için yaptığı yorum, rüya sahiplerinin çok umutlu oluşlarıdır. Eğer rüya sahipleri, başkalarıyla beraber aynı anda mavi elbise giydiklerini rüyalarında görmüşlerse, aileleri ile ilgili yaşanabilecek bir durumdan ötürü büyük umutlar içine girmişlerdir. Kişiler bu umut ettikleri konunun gerçekleşmeyeceğinden korkuyorlarsa, korkularının yersiz olduğunu yakın zamanda görecekler ve sevinç dolu anlar yaşayacaklardır.