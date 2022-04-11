Rüyada markete gitmek ne anlama gelir? Rüyada markete gitmek neye İşarettir? Rüyada marketten alışveriş yapmanın anlamı, yorumu...

Rüyada Market Açmak

Bir market açtığını rüyada görmek, bazı din alimleri tarafından rüya sahiplerinin boylarından çok büyük işlere girişecek olmalarına delalet edilmiştir. Bilgisi, donanımı ve en önemlisi bir birikimi olmayan kimselerin bu işlere girmek istemesi, bazı arkadaşları tarafından zamansız olarak yorumlanacaktır. Rüya sahipleri, kendilerine söylenen her şeye biraz da olsa kulak vermelilerdir. Her dostunun kendilerine yaptıkları yorumlar kıskanma kaynaklı olmayacaktır.