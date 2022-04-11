Rüyada market görmek ne anlama gelir? Rüyada market görmek neye işarettir? Rüyada market görmenin anlamı ve yorumu nedir?

Rüyada Büyük Market Görmek

Kocaman bir marketin rüyada görülmesi, rüya tabircilerince rüya sahiplerinin uğraşmaktan çok büyük bir keyif alacakları işleri yapacaklarına delalet edilmiştir. Rüyasında büyük bir market görmüş olan kimseler, bu rüyaları ardından zor ve uzun bir süre boyunca devam edecek olan bu işlere girmeyi gözlerine alacaklardır. Ancak bu işlerden dolayı kendilerine yapılan bazı eleştirilere kulaklarını kapatmalılardır. Duyacakları olumsuz şeyler, rüyayı görmüş kimselerin bu işleri yapmaktan vazgeçmelerine neden olabilir.