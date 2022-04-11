Rüyada mantı görmek ne anlama gelir? Rüyada yoğurtlu mantı görmek neye işarettir? Rüyada mantı yapmak hayırlı mıdır?

RÜYADA MANTI GÖRMEK DİYANET

Diyanet'e göre rüyada mantının görülmüş olması, rüya sahiplerinin başlarına gelecek bir zorluk sebebi ile işlerinin gecikecek olmasına delalet edilmiştir. Yeni bir işe başlamış olan veya başladıkları işten farklı bir işe geçmeye çalışan rüya sahipleri, ufak tefek birçok detaya takılacak ve bu takıldıkları detaylar kendilerine zaman kaybettirecektir. Ufak sıkıntılardan ziyade büyük resme bakmayı başaran rüya sahipleri, sıkıntılarını başlarından daha kısa zamanda atabilirler.